"Аль-Наср" с Роналду не смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Футболисты саудовского "Аль-Насра" проиграли японскому "Кавасаки Фронтале" в полуфинале азиатской Лиги чемпионов сезоне 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие стадии плей-офф главного клубного турнира региона проходят в Саудовской Аравии. Во втором полуфинале "Кавасаки Фронтале" обыграл "Аль-Наср" со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились японцы Тацуя Ито (10 минута), Юто Озеки (41), Акихиро Иэнага (76). У "Аль-Насра" по мячу забили сенегалец Садио Мане (28) и саудовец Айман Яхья (87).

Капитан команды из Эр-Рияда Криштиану Роналду провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, "Кавасаки Фронтале" стал вторым финалистом азиатской Лиги чемпионов. Титул японская команда оспорит с саудовским "Аль-Ахли", который днем ранее выбил из борьбы другой саудовский клуб — "Аль-Хиляль".

Решающий матч Лиги чемпионов запланирован на 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по казахстанскому времени.

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