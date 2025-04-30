Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Аль-Наср" с Роналду не смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Опубликовано:

Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты саудовского "Аль-Насра" проиграли японскому "Кавасаки Фронтале" в полуфинале азиатской Лиги чемпионов сезоне 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие стадии плей-офф главного клубного турнира региона проходят в Саудовской Аравии. Во втором полуфинале "Кавасаки Фронтале" обыграл "Аль-Наср" со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились японцы Тацуя Ито (10 минута), Юто Озеки (41), Акихиро Иэнага (76). У "Аль-Насра" по мячу забили сенегалец Садио Мане (28) и саудовец Айман Яхья (87).

Капитан команды из Эр-Рияда Криштиану Роналду провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, "Кавасаки Фронтале" стал вторым финалистом азиатской Лиги чемпионов. Титул японская команда оспорит с саудовским "Аль-Ахли", который днем ранее выбил из борьбы другой саудовский клуб — "Аль-Хиляль".

Решающий матч Лиги чемпионов запланирован на 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2240979-al-nasr-s-ronaldu-ne-smog-vyyti-v-final-aziatskoy-ligi-chempionov/