"Астана" обыграла "Атырау" в перенесенном матче Казахстанской футбольной премьер-лиги

Футбольный клуб "Астана" одержал победу в выездном матче против "Атырау" в рамках шестого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Перенесенный матч проходил на стадионе "Мунайши" в Атырау и завершился уверенной победой столичной команды со счетом 2:0.

Первый гол на 36-й минуте первого тайма с пенальти забил албанский полузащитник "Астаны" Назми Грипши.

Во второй половине хорватский нападающий Марин Томасов, которому ассистировал гвинеец Усман Камара смог упрочить преимущество своей команды. До конца встречи счет не изменился.

Победа позволила подопечным Григория Бабаяна набрать 17 очков и подняться на вторую строчку Казахстанской премьер-лиги. "Атырау" с тремя баллами находится на 13-м месте в таблице чемпионата.

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