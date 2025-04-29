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Определился первый финалист футбольной азиатской Лиги чемпионов

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Футболисты "Аль-Ахли" в азиатской ЛЧ
Футболисты "Аль-Ахли". Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты "Аль-Ахли" одержали победу над "Аль-Хилялем" в полуфинальном матче Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие стадии плей-офф турнира проходят в Саудовской Аравии. В первом полуфинальном матче встретились две команды из этой страны.

"Аль-Ахли" одержал победу со счетом 3:1 благодаря голам бразильского форварда Роберто Фирмино (9 минута), английского нападающего Айвана Тони (27) и саудовского форварда Фираса Аль-Бурайкана (90+8). Кроме того, ивуарийский полузащитник команды Франк Кессье не реализовал пенальти (86).

Автором единственного гола "Аль-Хиляля" стал саудовский хавбек Салем Аль-Давсари (42). Столичная команда завершала матч в меньшинстве из-за удаления сенегальского защитника Калиду Кулибали (59).

Таким образом, "Аль-Ахли" вышел в финал азиатской Лиги чемпионов, где сыграет с победителем встречи между саудовским "Аль-Насром" и японским "Кавасаке Фронтале", которая состоится 30 апреля. Решающий матч турнира назначен на 3 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2240598-opredelilsya-pervyy-finalist-futbolnoy-aziatskoy-ligi-chempionov/