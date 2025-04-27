Один гол решил исход матча "Ордабасы" и "Турана" в чемпионате Казахстана по футболу

Футболисты шымкентского "Ордабасы" одержали минимальную домашнюю победу над туркестанским "Тураном" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча шестого тура прошла на стадионе "Намыс" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 44-й минуте забил бразильский Эвертон Маседо Мораес, который из пределов штрафной поразил дальний нижний угол ворот. Голевую передачу занес себе в актив сербский защитник Никола Антич.

На 42-й минуте гости не реализовали пенальти. Удар казахстанского форварда и капитана "Турана" Абылайхана Жумабека отразил отечественный голкипер Бекхан Шайзада.

Победа стала для "Ордабасы" второй подряд в нынешнем сезоне КПЛ. Чемпионы позапрошлого розыгрыша набрали восемь очков и поднялись на седьмое место. "Туран" с семью баллами опустился на восьмую строчку.

В следующем туре шымкентцы сыграют на выезде с "Атырау", а туркестанцы примут талдыкорганский "Жетысу".

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