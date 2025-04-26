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Гол Роналду помог "Аль-Насру" одержать разгромную победу и выйти в полуфинал Лиги чемпионов

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты саудовского "Аль-Насра" одержали крупную победу над японским клубом "Йокогама Ф. Маринос" в азиатской Лиге чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Плей-офф, начиная с четвертьфинала, проходит в одноматчевом формате в Саудовской Аравии. "Аль-Наср" на этой стадии разгромил "Йокогама Ф. Маринос" со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил колумбийский форвард Джон Дуран (27, 49 минуты), еще по мячу забили сенегальский нападающий Садио Мане (31) и португальский форвард и капитан команды Криштиану Роналду (38).

Автором единственного гола "Йокогамы" стал японский полузащитник Кота Ватанабэ (53). Он же впоследствии был удален с поля за две желтые карточки (73).

Таким образом, "Аль-Наср" вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов, где 29 апреля сыграет с победителем матча между японским "Кавасаки Фронтале" и катарским "Аль-Саддом". Еще одну путевку в финал оспорят саудовские "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли", которые в четвертьфинале выбили южнокорейский "Кванджу" (7:0) и таиландский "Бурирам Юнайтед" (3:0).

Решающий матч турнира запланирован на 3 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов остается "Аль-Айн" из ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239722-gol-ronaldu-pomog-al-nasru-oderzhat-razgromnuyu-pobedu-i-vyyti-v-polufinal-ligi-chempionov/