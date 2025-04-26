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Разгромом завершился матч "Жетысу" и "Елимая" в чемпионате Казахстана по футболу

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Тоголезский футболист Фессу Плакка
Фессу Плакка. Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Футболисты семейского "Елимая" одержали крупную выездную победу над талдыкорганским "Жетысу" в рамках Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в шестом туре. Матч на стадионе "Жетысу" завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились нигерийский защитник Самюэль Одеоибо (2 минута), тоголезский форвард Фессу Плакка (44) и сербский нападающий Фейсал Мулич (63).

Это уже третья крупная победа "Елимая" в четырех последних матчах во всех турнирах. В КПЛ команда набрала 13 баллов и поднялась на вторую позицию, уступая только алматинскому "Кайрату" (14). Однако по итогам всех игр тура семейчане могут опуститься ниже.

"Жетысу" с тремя очками занимает 12-е место. Талдыкорганцы в нынешнем сезоне КПЛ не одержали ни одной победы — в их активе три ничьи и столько же поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239680-razgromom-zavershilsya-match-zhetysu-i-elimaya-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/