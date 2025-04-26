"Зенит" с Алипом потерял очки в матче с "Динамо" и увеличил отставание от лидера РПЛ

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, не смогли обыграть московское "Динамо" в матче РПЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 26-го тура чемпионата России прошел в столице на "ВТБ Арене — Центральном стадионе имени Льва Яшина" и завершился ничьей со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу бразильского нападающего Педро (18 минута). Хозяева отыгрались усилиями российского форварда Ярослава Гладышева (41).

Алип начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте вместо капитана "Зенита" Дугласа Сантоса. Защитник сборной Казахстана не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Из-за ничьей увеличилось отставание "Зенита" от лидирующего в РПЛ "Краснодара". В активе петербуржцев теперь 54 очка, они занимают второе место в таблице. У краснодарцев 58 баллов. Замыкает тройку московский "Спартак", который набрал 50 очков и имеет один матч в запасе.

Динамовцы с 47 баллами занимают пятое место. Выше них также находится московский ЦСКА, у которого в активе 48 очков, а в запасе есть один матч.

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