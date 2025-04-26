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Сборная Казахстана по футболу проведет матч с Беларусью

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Қазақ тілінде оқу
Футболисты Кирилл Печенин и Багдат Каиров (слева направо)
Кирилл Печенин и Багдат Каиров (слева направо). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Беларусью, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Казахстанской федерации футбола.

Ближайшее окно для игр национальных команд откроется в июне. В этом месяце у сборной Казахстана запланирован только один матч в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года — 9 июня дома с Северной Македонией.

Вторая встреча будет иметь товарищеский характер. Соперником станет команда Беларуси. Этот матч состоится на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске 5 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (22:00 по времени Астаны).

На данный момент Беларусь занимает 98-е место в мужской рейтинге ФИФА, Казахстан — 113-е. В квалификации чемпионата мира белорусская команда стартует в сентябре. Казахстанцы же начали отборочный цикл в марте с поражения от Уэльса и победы над Лихтенштейном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239611-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-provedet-match-s-belarusyu/