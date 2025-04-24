"Милан" разгромил "Интер" и вышел в финал Кубка Италии по футболу

Футболисты "Милана" одержали крупную "сухую" победу над "Интером" в ответном полуфинальном матче Кубка Италии сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Миланское дерби прошло на стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро") и завершилось со счетом 3:0 в пользу гостей.

Дубль оформил сербский нападающий Лука Йович (36, 50 минуты), еще один мяч забил нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс (85).

Первый полуфинальный матч между соперниками завершился вничью (1:1). Таким образом, по сумме двух встреч "Милан" выиграл со счетом 4:1 и вышел в финал Кубка Италии.

Соперником "россонери" по решающему матчу станет "Эмполи" или "Болонья". Первый полуфинал между этими командами завершился крупной победой "Болоньи" со счетом 3:0.

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