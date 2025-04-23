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Главного тренера клуба КПЛ Самата Смакова дисквалифицировали за оскорбление судей

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Самат Смаков
Самат Смаков. Фото: пресс-служба ФК "Елимай"

Главный тренер футбольного клуба "Жетысу" Самат Смаков будет дисквалифицирован на четыре матча Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление КФФ.

19 апреля в Шымкенте талдыкорганский "Жетысу" проиграл местному "Ордабасы" со счетом 0:1. В концовке матча главный тренер талдыкорганцев Самат Смаков получил от судей красную карточку и покинул поле.

22 апреля прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого было принято дисквалифицировать тренера за неспортивное поведение.

"За неспортивное поведение, выразившееся в использовании оскорбительных выражений в адрес официального лица матча 5 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2025 года между командами "Ордабасы" и "Жетысу", в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 ДР, главного тренера команды «Жетысу» Смакова Самата дисквалифицировать на 4 (четыре) матча. Срок дисквалификации считать с 20 апреля 2025 года", - гласит заявление КФФ.

Отметим, "Жетысу" на данный момент имеет в своем активе три очка и занимает 11-е место в таблице Казахстанской премьер-лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2238696-glavnogo-trenera-kluba-kpl-samata-smakova-diskvalificirovali-za-oskorblenie-sudey/