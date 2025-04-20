Сборная Узбекистана по футболу выиграла юниорский Кубок Азии с двумя удалениями в финале

Мужская юниорская сборная Узбекистана по футболу стала обладателем Кубка Азии 2025 года, который завершился в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команда встретилась в решающем матче с хозяевами соревнований. Финал завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанцев. Забитыми мячами в составе победителей отметились Мухаммад Хакимов (51 минута, с пенальти) и Садриддин Хасанов (70).

При этом узбекистанцы весь второй тайм провели в меньшинстве. Красные карточки в команде получили Нурбек Сарсенбаев (40) и Миразиз Абдукаримов (45+2).

Таким образом, сборная Узбекистана второй раз в истории выиграла юниорский Кубок Азии по футболу. Первый титул команда взяла в 2012 году.

На минувшем турнире серебряные медали достались Саудовской Аравии, бронзовые награды получили сборные Северной Кореи и Южной Кореи.

Лучшим бомбардиром Кубка Азии 2025 года с пятью голами стал узбекистанец Асилбек Алиев. Самым ценным игроком признали Хасанова, а награду лучшему вратарю получил еще один узбекистанец — Нематулло Рустамжонов.

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