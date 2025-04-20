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Сборная Узбекистана по футболу выиграла юниорский Кубок Азии с двумя удалениями в финале

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Юниорская сборная Узбекистана по футболу на КА-2025
Юниорская сборная Узбекистана по футболу. Фото: Ассоциация футбола Узбекистана

Мужская юниорская сборная Узбекистана по футболу стала обладателем Кубка Азии 2025 года, который завершился в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команда встретилась в решающем матче с хозяевами соревнований. Финал завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанцев. Забитыми мячами в составе победителей отметились Мухаммад Хакимов (51 минута, с пенальти) и Садриддин Хасанов (70).

При этом узбекистанцы весь второй тайм провели в меньшинстве. Красные карточки в команде получили Нурбек Сарсенбаев (40) и Миразиз Абдукаримов (45+2).

Таким образом, сборная Узбекистана второй раз в истории выиграла юниорский Кубок Азии по футболу. Первый титул команда взяла в 2012 году.

На минувшем турнире серебряные медали достались Саудовской Аравии, бронзовые награды получили сборные Северной Кореи и Южной Кореи.

Лучшим бомбардиром Кубка Азии 2025 года с пятью голами стал узбекистанец Асилбек Алиев. Самым ценным игроком признали Хасанова, а награду лучшему вратарю получил еще один узбекистанец — Нематулло Рустамжонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237514-sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-vyigrala-yuniorskiy-kubok-azii-s-dvumya-udaleniyami-v-finale/