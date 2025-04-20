Единственный гол решил исход матча "Женис" — "Елимай" в чемпионате Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Елимай" из Семея на выезде обыграл столичный "Женис" в матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на "Астана Арене" и завершилась победой семейчан с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте матча забил нигерийский защитник "Елимая" Самюэль Одеоибо.

После победы подопечные Андрея Карповича набрали 10 очков и на данный момент расположились на пятой строчке. В их активе теперь три победы, одно поражение и одна ничья.

"Женис" же еще не смог одержать ни одной победы в текущем сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги. Столичный коллектив завершил четыре встречи с ничейным результатом и потерпел одно поражение. На данный момент они набрали четыре балла и располагаются на 10-м месте.

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