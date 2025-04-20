Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Единственный гол решил исход матча "Женис" — "Елимай" в чемпионате Казахстана по футболу

Опубликовано:

Матч "Женис" - "Елимай"
Матч "Женис" - "Елимай". Фото: пресс-служба ФК "Женис"

Футбольный клуб "Елимай" из Семея на выезде обыграл столичный "Женис" в матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на "Астана Арене" и завершилась победой семейчан с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте матча забил нигерийский защитник "Елимая" Самюэль Одеоибо.

После победы подопечные Андрея Карповича набрали 10 очков и на данный момент расположились на пятой строчке. В их активе теперь три победы, одно поражение и одна ничья.

"Женис" же еще не смог одержать ни одной победы в текущем сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги. Столичный коллектив завершил четыре встречи с ничейным результатом и потерпел одно поражение. На данный момент они набрали четыре балла и располагаются на 10-м месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237511-edinstvennyy-gol-reshil-ishod-matcha-zhenis-elimay-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/