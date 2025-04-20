Нуралы Алип помог "Зениту" выиграть третий матч подряд

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, одержал вторую подряд победу в Российской премьер-лиге, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье петербуржцы в рамках 25-го тура приняли подмосковные "Химки". Матч на "Газпром Арене" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 22-й минуте забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду. На 71-й минуте его заменил Алип. За отведенное время защитник сборной Казахстана не отметился результативными действиями.

Победа стала для "Зенита" третьей подряд во всех турнирах. В РПЛ команда набрала 53 очка и вернулась на вторую позицию. Выше петербуржцев находится только "Краснодар", в активе которого 55 баллов.

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