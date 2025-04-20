"Астана" не смогла обыграть "Туран" в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги

Столичный футбольный клуб "Астана" на выезде сыграл вничью с туркестанским "Тураном" в матче пятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на "Туркестан Арене" и завершилась вничью со счетом 1:1.
Первый мяч на 30-й минуте первого тайма забил капитан столичной команды, хорватский футболист Марин Томасов, которому ассистировал гвинейский форвард Усман Камара.
Туркестанцы смогли отыграться в концовке второй половины. На 84-й минуте узбекистанец Хуршидбек Мухтаров отправил мяч в ворота голкипера национальной сборной Казахстана Мухамеджана Сейсена.
Подопечные Григория Бабаяна после пятого тура набрали 11 очков и расположились на втором месте в таблице КПЛ. Столичная команда отстает только от алматинского "Кайрата", в активе которого 14 баллов после шести встреч.
"Туран" же семью баллами поднялся на шестую строчку. В следующем туре туркестанцы сыграют на выезде с шымкентским "Ордабасы", а "Астана" примет "Атырау".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237499-astana-ne-smogla-obygrat-turan-v-matche-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/