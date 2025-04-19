"Актобе" потерпел первое поражение в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги

Костанайский футбольный клуб "Тобол" одержал домашнюю победу над "Актобе" в рамках матча пятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Центральная встреча первого игрового дня пятого тура прошла на "Тобол Арене" в Костанае и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол был забит в компенсированное к первому тайму время. Черногорский нападающий "Актобе" Марко Вукчевич с передачи капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена поразил ворота актюбинцев.

Во второй половине встречи полузащитник национальной сборной Ислам Чесноков упрочил преимущество "Тобола". До конца матча цифры на табло не изменились.

Таким образом, после победы костанайцы набрали 11 очков и поднялись на второе место в таблице КПЛ. "Актобе" потерпел первое поражение в сезоне и с 10-ю баллами сместился на третью строчку.

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