Клуб Килиана Мбаппе вылетел в третью лигу

Футбольный клуб "Кан", мажоритарным акционером которого является Килиан Мбаппе, вылетел в третий по силе французский дивизион, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда из одноименного города в 31-м туре Лиги 2 приняла на своем поле "Мартиг" и крупно уступила со счетом 0:3. Таким образом, в активе "Кана" осталось 21 очко.

По итогам других матчей стало понятно, что команда лишилась математических шансов выбраться из зоны вылета за следующие три игры. "Кан" занимает последнее 18-е место в таблице, но не поднимется выше 17-й.

Таким образом, клуб вылетел в Насьональ — третий по силе дивизион французского футбола. Как уточняет CNews, это произошло впервые за 41 год.

Мбаппе выкупил 80% акций "Кана" прошлым летом. Сумма сделки оценивалась в 20 миллионов евро.

На детском уровне форвард мадридского "Реала" и сборной Франции выступал за "Кан" на нескольких турнирах, но профессиональную карьеру начал в "Монако".

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