Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев получил новую работу

Российский тренер Магомед Адиев, ранее возглавлявший сборную Казахстана по футболу, получил должность в "Химках", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт подмосковного клуба.

47-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера "Химок". Ранее подмосковную команду покинул тренерский штаб испанца Франка Артиги.

"Рад, что договорились с руководством ФК "Химки" о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать", — заявил Адиев.

На данный момент "Химки" с 23 очками после 24 туров занимают 12-е место в РПЛ. Команды с 15-й и 16-й строчек вылетят из премьер-лиги, а клубы, которые финишируют на 13-й и 14-й позициях, примут участие в стыковых матчах.

Адиев — воспитанник грозненского футбола. Во время спортивной карьеры он играл за многие клубы, в том числе за астанинский "Женис".

В должности главного тренера российский специалист возглавлял карагандинский "Шахтер" (2021-2022) и сборную Казахстана (2022-2024).

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