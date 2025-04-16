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Алип помог "Зениту" выйти в следующую стадию Кубка России по футболу

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, победил "Ростов" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние было организовано в двухматчевом формате. Первая встреча осталась за "Зенитом" (1:0). Во второй игре петербуржцы на своем поле также одержали победу (2:0) благодаря голам Александра Соболева (57 минута) и Матео Кассьерры (64).

Таким образом, "Зенит" оказался сильнее по сумме двух матчей и вышел в следующую Пути РПЛ. В финале этой части сетки петербуржцы встретятся с сильнейшим из пары московских "Динамо" и ЦСКА.

"Ростов" же продолжит выступление в Пути регионов, где сыграет со столичным "Локомотивом", который ранее выбил из борьбы грозненский "Ахмат" с форвардом сборной Казахстана Максимом Самородовым.

Что касается Алипа, то он вышел в стартовом составе на ответный матч с "Ростовом" и провел на полю всю встречу, не отметившись результативными действиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2236419-alip-pomog-zenitu-vyyti-v-sleduyushchuyu-stadiyu-kubka-rossii-po-futbolu/