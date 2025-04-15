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Самородов не спас "Ахмат" от вылета из Кубка России по футболу

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат", за который выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, вылетел из Кубка России по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале Пути регионов команда из Чечни сыграла на выезде с московским "Локомотивом". Матч завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Гости вышли вперед благодаря голу Родриго Руиса Диаса (8 минута). Однако столичная команда в концовке первого тайма отыгралась и завладела преимуществом, по мячу забили Дмитрий Воробьев (44) и Егор Погостнов (45+1).

Самородов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва. За весь второй тайм казахстанский нападающий не отметился результативными действиями.

Из-за поражения "Ахмат" завершил выступление в Кубке России. "Локомотив" во втором полуфинальном этапе Пути регионов встретится с проигравшим в противостоянии "Ростова" и санкт-петербургского "Зенита", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2236008-samorodov-ne-spas-ahmat-ot-vyleta-iz-kubka-rossii-po-futbolu/