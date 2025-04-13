"Тобол" вырвал победу на 116-й минуте и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

Футболисты костанайского "Тобола" одержали домашнюю победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились на "Тобол Арене". Основное время прошло без забитых мячей, поэтому команды провели два экстра-тайма по 15 минут.
Решающим оказался гол казахстанского полузащитника Жаслана Жумашева. На 116-й минуте он воспользовался дальней передачей черногорского защитника Марко Вукчевича и отправил мяч в ворота соперника.
Таким образом, "Тобол" одержал победу со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал, где сыграет на выезде с туркестанским "Тураном", который ранее выбил из турнира "Атырау". "Жетысу" завершил выступление в Кубке Казахстана.
В итоге в четвертьфинале турнира, помимо матча "Тобола" и "Турана", пройдут следующие игры:
- "Кызылжар" (Петропавловск) — "Елимай" (Семей)
- "Ордабасы" (Шымкент) — "Кайрат" (Алматы)
- "Женис" (Астана) — "Астана"
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2235422-tobol-vyrval-pobedu-na-116-y-minute-i-vyshel-v-chetvertfinal-kubka-kazahstana/