Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Атырау" проиграл "Турану" и вылетел из Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Матч "Турана" и "Атырау" в Кубке Казахстана 2025
Матч "Турана" и "Атырау". Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

Футболисты "Атырау" потерпели "сухое" выездное поражение от туркестанского "Турана" в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "Туркестан Арене". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились белорусский полузащитник Игорь Стасевич (6 минута), который ранее выступал за "Атырау", и черногорский хавбек Горан Милойко (31).

Таким образом, "Туран" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, где на своем поле встретится с костанайским "Тоболом" или талдыкорганским "Жетысу", которые сыграют 13 апреля.

"Атырау" же вылетел из турнира. При этом в прошлом сезоне Кубка Казахстана команда дошла до финала, в котором потерпела поражение от "Актобе".

Напомним, ранее в четвертьфинал пробились семейский "Елимай", петропавловский "Кызылжар" и алматинский "Кайрат".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2235284-atyrau-proigral-turanu-i-vyletel-iz-kubka-kazahstana-po-futbolu/