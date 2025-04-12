"Атырау" проиграл "Турану" и вылетел из Кубка Казахстана по футболу

Футболисты "Атырау" потерпели "сухое" выездное поражение от туркестанского "Турана" в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "Туркестан Арене". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились белорусский полузащитник Игорь Стасевич (6 минута), который ранее выступал за "Атырау", и черногорский хавбек Горан Милойко (31).

Таким образом, "Туран" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, где на своем поле встретится с костанайским "Тоболом" или талдыкорганским "Жетысу", которые сыграют 13 апреля.

"Атырау" же вылетел из турнира. При этом в прошлом сезоне Кубка Казахстана команда дошла до финала, в котором потерпела поражение от "Актобе".

Напомним, ранее в четвертьфинал пробились семейский "Елимай", петропавловский "Кызылжар" и алматинский "Кайрат".

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