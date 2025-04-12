Дубль Роналду принес "Аль-Насру" четвертую подряд победу

Футболисты "Аль-Насра" одержали волевую домашнюю победу над "Эр-Риядом" в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичное дерби прошло на стадионе "Аль-Насра" и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Сначала гости вышли вперед благодаря голу коморского нападающего Фаиза Селемани (45+2 минута). После перерыва дубль оформил португальский форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду (56, 64), которому в эпизоде с первым забитым мячом ассистировал сенегальский нападающий Садио Мане.

Гости завершали матч в меньшинстве из-за удаления саудовского защитника Ахмада Асири (90+4).

Победа стала для "Аль-Насра" четвертой подряд во всех турнирах и третьей кряду в национальном чемпионате. Столичная команда набрала 57 очков и занимает третье место в таблице. Выше находятся только "Аль-Иттихад" (65) и "Аль-Хиляль" (58).

В активе "Эр-Рияда" осталось 34 балла. Команда располагается на девятой позиции.

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