Гол в добавленное время определил еще одного четвертьфиналиста Кубка Казахстана по футболу

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" обыграл кызылординский "Кайсар" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на "Тобол Арене" в Костанае, где номинальными хозяевами поля были петропавловцы.

Футбольное противостояние прошло с преимуществом команды из Петропавловска, но в первом тайме болельщики забитых мячей не увидели. Исход матча решил единственный гол, забитый в компенсированное время в концовке второго тайма.

Победу "Кызылжару" принес капитан команды Александр Нойок. Украинский полузащитник отличился дальним ударом со штрафного — 1:0.

Таким образом, петропавловский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, где сыграет против семейского "Елимая", выбившего в параллельном матче жезказганский "Улытау".

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