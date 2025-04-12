Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гол в добавленное время определил еще одного четвертьфиналиста Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Момент матча "Кызылжар" - "Кайсар"
Момент матча "Кызылжар" - "Кайсар". Фото: пресс-служба ФК "Кызылжар"

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" обыграл кызылординский "Кайсар" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на "Тобол Арене" в Костанае, где номинальными хозяевами поля были петропавловцы.

Футбольное противостояние прошло с преимуществом команды из Петропавловска, но в первом тайме болельщики забитых мячей не увидели. Исход матча решил единственный гол, забитый в компенсированное время в концовке второго тайма.

Победу "Кызылжару" принес капитан команды Александр Нойок. Украинский полузащитник отличился дальним ударом со штрафного — 1:0.

Таким образом, петропавловский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана, где сыграет против семейского "Елимая", выбившего в параллельном матче жезказганский "Улытау".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2235270-gol-v-dobavochnoe-vremya-opredelil-eshche-odnogo-chetvertfinalista-kubka-kazahstana-po-futbolu/