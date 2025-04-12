"Елимай" разгромил "Улытау" и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Елимай" из Семея на выезде обыграл жезказганский "Улытау" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч проходила в Жезказгане и завершился победой гостей поля со счетом 3:0.

Первый мяч в игре был забит на 26-й минуте первого тайма футболистами "Улытау", но судьи не засчитали его, так как после видеоповтора зафиксировали игру рукой.

На 39-й минуте встречи тоголезский форвард "Елимая" Фессу Плакка смог пробить вратаря хозяев и открыл счет. В компенсированное к первой половине время защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов упрочил преимущество семейчан. Спустя пять минут после перерыва Плакка снова отличился и установил окончательный счет на табло.

Таким образом, "Елимай" стал четвертьфиналистом Кубка Казахстана. На следующей стадии команда сыграет с петропавловским "Кызылжаром".

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