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Официально: Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

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Египетский футболист Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: Пресс-служба ФК "Ливерпуль"

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с египетским нападающим Мохамедом Салахом, передает NUR.KZ.

Предыдущее соглашение с 32-летним форвардом истекало после нынешнего сезона. Салах мог перейти в другой клуб, но в итоге принял решение остаться в "Ливерпуле".

Продолжительность нового контракта официально не разглашается, но египтянин в своей речи косвенно упомянул о двухлетнем сроке.

"Конечно, я очень взволнован. Сейчас у нас отличная команда. Раньше она тоже была такой, но я подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть другие трофеи, а у меня —наслаждаться футболом. Я провел здесь свои лучшие годы. Я играл за "Ливерпуль" восемь лет и надеюсь, что теперь они превратятся в десятилетие. Наслаждаюсь жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом", — заявил Салах.

Форвард также обратился к болельщикам и поблагодарил их за поддержку. "Ливерпуль" же при объявлении о продлении контракта опубликовал фото Салаха, сидящего на троне на домашнем стадионе "Энфилд".

Египтянин перешел в английскую команду из итальянской "Ромы" в 2017 году. В составе "Ливерпуля" он дважды выиграл Кубок лиги, по разу — Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На данный момент с 243 голами Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории мерсисайдцев. Это первый результат среди действующих футболистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2234978-oficialno-mohamed-salah-prodlil-kontrakt-s-liverpulem/