"МЮ" и "Тоттенхэм" не смогли победить в первых четвертьфинальных матчах Лиги Европы

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени стартовала четвертьфинальная стадия Лиги Европы УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня во втором по значимости еврокубке.

Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде не смог обыграть французский "Лион". Матч завершился вничью со счетом 2:2. У хозяев отличились Тьяго Альмада (26 минута) и Райан Шерки (90+5), у гостей — Лени Йоро (45+5) и Джошуа Зиркзее (88).

Другая английская команда также добилась ничьей. Лондонский "Тоттенхэм" дома разошелся миром с немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта. У хозяев мяч забил Педро Порро (26), у гостей — Уго Экитике (6).

Вничью завершилась и игра в Глазго между шотландским "Рейнджерс" и испанским "Атлетико" из Бильбао. Соперники не смогли забить ни разу.

Наконец, норвежский "Буде-Глимт" на своем поле обыграл итальянский "Лацио" со счетом 2:0 благодаря дублю Ульрика Салтнеса (47, 69).

Ответные четвертьфинальные матчи запланированы на 17 апреля. Победители по сумме двух встреч продолжат борьбу за титул.

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