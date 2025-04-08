Сборная Казахстана по футболу одержала вторую подряд победу в Лиге наций

Женская сборная Казахстана по футболу одержала домашнюю победу над командой Армении в матче Лиги наций УЕФА сезона-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках четвертого тура группы 3 Лиги С — третьего по силе дивизиона. Матч на "Астана Арене" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяек поля.

После перерыва казахстанки вышли вперед благодаря дублю Амины Бибосыновой (48, 55 минуты). Вскоре армянки отыгрались усилиями Нарине Давтян, которая также забила два мяча (63, 66). Решающий гол занесла себе в актив Айгерим Айтымова (71).

Победа стала для сборной Казахстана второй подряд в сезоне Лиги наций. Команда набрала семь очков и поднялась на второе место, опередив армянок, в активе которых шесть баллов. Семь очков также в активе представительниц Люксембурга, у которых есть в запасе матч с Лихтенштейном — аутсайдером квартета, не имеющим баллов на счету.

До завершения группового этапа казахстанкам осталось провести две встречи. 30 мая команда примет Лихтенштейн, 3 июня — Люксембург. Сильнейшая сборная группы выйдет в Лигу В, а обладательницы второго места могут принять участие в стыковых матчах за повышение в классе.

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