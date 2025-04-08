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Министр туризма и спорта встретился с представителями Юношеской футбольной лиги

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Матч открытие первого сезона QJ League
Матч открытие первого сезона QJ League. Фото: пресс-служба QJ League

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретился с руководством и командой проекта Qazaqstan Juniors League (QJ League), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз лиги.

В ходе встречи президент лиги Рохус Шох и председатель попечительского совета Тимур Турлов рассказали о текущих достижениях и будущих планах проекта.

Руководители направлений рассказали о проделанной сотрудниками работе, поделились опытом и интересными проектами в области спортивной аналитики и медиамаркетинга.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отметил, что развитие детско-юношеского спорта является одним из приоритетов государственной политики по поручению Президента страны.

«QJ League провела масштабное исследование в области детского футбола и создала все необходимые условия. Она не только организует соревнования, но и активно работает над методологией подготовки, обучением тренеров, повышением их квалификации, внедрением научного подхода в футбол и аналитикой с использованием специальных камер. Всё это вносит значительный вклад в развитие детского футбола», — заявил министр.

Кроме того, он напомнил, что на заседании Национального курултая в Боровом Глава государства отметил важность финансирования профессиональных клубов за счёт спонсоров и партнеров. Бюджетные средства, по его словам, должны направляться исключительно на развитие детского и юношеского футбола.

Старт третьего сезона Юношеской футбольной лиги намечен на

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2234073-ministr-turizma-i-sporta-vstretilsya-s-predstavitelyami-yunosheskoy-futbolnoy-ligi/