Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана не смогла выиграть в последнем матче отбора на Евро-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу U-19
Сборная Казахстана по футболу U-19. Фото: Дамир Серик КФФ

Женская сборная Казахстана по футболу U-19 провела заключительный матч в рамках второго отборочного цикла на чемпионат Европы-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницами казахстанских девушек в третьем туре второго отборочного цикла на чемпионат Европы. Встреча прошла в мальтийском городе Валетта и завершилась со счетом 0:0. Ничья позволила казахстанкам завоевать один балл.

По итогам отборочного турнира сборная Казахстана заняла последнее место в группе. Мальта с двумя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте в квартете находится команда Косово (6), которой предстоит провести матч с Латвией (4).

Коллектив, занявший первое место в группе, получит повышение в классе и возможность сыграть за путевку на чемпионат Европы в первом отборочном цикле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233773-sbornaya-kazahstana-ne-smogla-vyigrat-v-poslednem-matche-otbora-na-evro-2025/