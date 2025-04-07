Сборная Казахстана не смогла выиграть в последнем матче отбора на Евро-2025

Женская сборная Казахстана по футболу U-19 провела заключительный матч в рамках второго отборочного цикла на чемпионат Европы-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницами казахстанских девушек в третьем туре второго отборочного цикла на чемпионат Европы. Встреча прошла в мальтийском городе Валетта и завершилась со счетом 0:0. Ничья позволила казахстанкам завоевать один балл.

По итогам отборочного турнира сборная Казахстана заняла последнее место в группе. Мальта с двумя очками расположилась на третьей строчке. На первом месте в квартете находится команда Косово (6), которой предстоит провести матч с Латвией (4).

Коллектив, занявший первое место в группе, получит повышение в классе и возможность сыграть за путевку на чемпионат Европы в первом отборочном цикле.

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