Сборная Казахстана по футболу одержала разгромную победу в Лиге наций

Женская сборная Казахстана по футболу одержала крупную выездную победу над командой Лихтенштейна в рамках Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницы встретились в рамках третьего тура группы 3 в Лиге С — третьей по силе. Матч в Эшене завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.
Дубль в составе победительниц оформила Бибигуль Нурушева (5 и 36 минуты), которая свой второй мяч забила с пенальти. Авторами других голов стали Карина Берикова (26) и Амина Бибосынова (90+5).
Эта победа — первая для для сборной Казахстана в нынешнем сезоне Лиги наций. С четырьмя очками команда закрепилась на третьей строчке. Выше находятся Люксембург и Армения, в активе которых семь и шесть баллов соответственно. Представительницы Лихтенштейна без набранных очков замыкают таблицу.
Следующий матч сборная Казахстана проведет на домашнем поле. 8 апреля на "Астана Арене" команда примет Армению. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени.
Гарантированную путевку во второй по силе дивизион получит сильнейшая команда группы по итогам всех шести туров. Сборная, которая займет второе место, может побороться за повышение в классе через стыковые матчи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233310-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-oderzhala-razgromnuyu-pobedu-v-lige-naciy/