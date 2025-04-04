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Сборная Казахстана по футболу проиграла второй матч подряд в отборе на Евро-2025

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба КФФ

Молодежная женская сборная Казахстана по футболу U-19 провела второй матч в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанских девушек была команда Косово. Матч проходил в мальтийском городе Валетта и завершился поражением отечественной команды ничей со счетом 1:1.

Автором единственного гола за сборную Казахстана стала 16-летняя Жансезим Айсапар, которая отличилась на 32-й минуте первого тайма.

Представительницы Косово смоги сравнять счет на 54-й минуте Сайаре Бериша поразила ворота с пенальти. Выйти вперед они смогли в добавочное время. Олса Макастена установила окончательный счет.

После двух туров отборочного цикла на Евро-25 казахстанский коллектив без набранных баллов расположился на третьем месте в группе 3. Косово с шестью очками возглавляет квартет. На второй строчке находится Латвия, у которой в запасе есть еще один матч против Мальты, замыкающей группу.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 7-го апреля против хозяйки отборочного турнира Мальты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233229-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-vtoroy-match-podryad-v-otbore-na-evro-2025/