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Инстасамка купила российский футбольный клуб: в Госдуме этим недовольны

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Инстасамка
Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Российская рэп-исполнительница Дарья Инстасамка Зотеева и ее супруг Олег Еропкин приобрели футбольный клуб "Чертаново Медиа". В Госдуме считают, что ей следует "заниматься своим делом".

О покупке футбольного клуба изданию "РИА Новости" сообщил пиар-директор Зотеевой Максим Столяров.

"Дарья и Олег приобрели футбольный клуб "Чертаново Медиа", - сказал Столяров.

Отмечается, что клуб выступает в Медиалиге с 2024 года.

Сама Инстасамка подтвердила, что стала владелицей клуба, опубликовав в своем Telegram-канале пост с эмодзи футбольного мяча.

Между тем зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, комментируя новости о Зотеевой, заявил, что футболисты не становятся владельцами музыкальных лейблов, так как каждый должен заниматься своим делом. Его слова приводит "РИА Спорт".

По его словам, футболисты, видимо, понимают, что, не ориентируясь в непривычном сегменте рынка, не зная специфики данной отрасли, можно "загубить" даже самый удачный проект.

"Не получится ли так, что деятели шоу-бизнеса, пусть даже и руководствуясь благими намерениями, разрушат чужую для себя спортивную отрасль? И будут ли такие начальники пользоваться авторитетом у опытных профессиональных спортсменов?" - добавил Хамитов.

Он отметил, что подобные новости вызывают двойственные чувства.

"С одной стороны, приятно, что футбол настолько интересен людям разных профессий и сфер деятельности. Это еще раз подтверждает, что футбол – один из самых демократичных и доступных видов спорта! Но с другой стороны, возникает тревога за будущее этой замечательной игры", - считает депутат Госдумы.

Добавим, как пишет портал 24smi.org, Инстасамка — популярная российская поп-певица и рэп-исполнительница, которая умело пользуется черным пиаром и из раза в раз эпатирует публику не только текстами песен, но и своим поведением.

Блог Дарья начала вести в 2016 году, выбрав для себя амплуа скандальной особы, которая нецензурно выражается и вызывающе себя ведет. Это помогло ей собрать большую аудиторию и стать известной в соцсетях.

В 2020 году Дарья вышла замуж за блогера Олега Еропкина, известного под псевдонимом Moneyken.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233047-instasamka-kupila-rossiyskiy-futbolnyy-klub-v-gosdume-etim-nedovolny/