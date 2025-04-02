"Барселона" победила "Атлетико" и сыграет с "Реалом" в финале Кубка Испании

Футболисты "Барселоны" одержали "сухую" выездную победу над мадридским "Атлетико" и стали вторыми финалистами Кубка Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Полуфинальные противостояния прошли в двухматчевом формате. Первая игра между "Барселоной" и "Атлетико" завершилась вничью со счетом 4:4.

Ответная встреча прошла на стадионе "Сивитас Метрополитано" в столице. Гости выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса на 27-й минуте. Таким образом, каталонцы оказались сильнее с общим счетом 5:4 и продолжат борьбу за трофей.

В финале Кубка Испании "Барселона" сыграет с мадридским "Реалом", который в другом полуфинале выбил "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Решающий матч турнира пройдет 26 апреля в Севилье. В прошлом сезоне Кубок Испании выиграл "Атлетик" из Бильбао.

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