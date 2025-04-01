"Реал" вышел в финал Кубка Испании после матча с восемью голами

Футболисты мадридского "Реала" по сумме двух матчей победили "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна и вышли в финал Кубка Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. Ответная прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В основное время матча гости смогли выиграть с разницей в один гол (4:3), тем самым сравняв общий счет. У "Реала Сосьедад" отличились Андер Барренечеа (16 минута) и Микель Оярсабаль (80, 90+3). Автоголом отметился футболист хозяев Давид Алаба (72). В пользу мадридцев мячи забили Эндрик (30), Джуд Беллингем (82) и Орельен Тчуамени (86).

Во втором экстра-тайме "Реал" смог отличиться еще раз. Автором решающего гола стал Антонио Рюдигер (115). Таким образом, матч завершился со счетом 4:4, а суммарно мадридцы одержали победу — 5:4.

В финале "Реал" сыграет с мадридским "Атлетико" или "Барселоной". Первый матч этих команд в полуфинале завершился со счетом 4:4.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.