Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Реал" вышел в финал Кубка Испании после матча с восемью голами

Опубликовано:

Футболисты Арда Гюлер и Антонио Рюдигер (слева направо)
Арда Гюлер и Антонио Рюдигер (слева направо). Фото: Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

Футболисты мадридского "Реала" по сумме двух матчей победили "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна и вышли в финал Кубка Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. Ответная прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В основное время матча гости смогли выиграть с разницей в один гол (4:3), тем самым сравняв общий счет. У "Реала Сосьедад" отличились Андер Барренечеа (16 минута) и Микель Оярсабаль (80, 90+3). Автоголом отметился футболист хозяев Давид Алаба (72). В пользу мадридцев мячи забили Эндрик (30), Джуд Беллингем (82) и Орельен Тчуамени (86).

Во втором экстра-тайме "Реал" смог отличиться еще раз. Автором решающего гола стал Антонио Рюдигер (115). Таким образом, матч завершился со счетом 4:4, а суммарно мадридцы одержали победу — 5:4.

В финале "Реал" сыграет с мадридским "Атлетико" или "Барселоной". Первый матч этих команд в полуфинале завершился со счетом 4:4.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2232293-real-vyshel-v-final-kubka-ispanii-posle-matcha-s-vosemyu-golami/