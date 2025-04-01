Поражением завершился матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2025

Молодежная женская сборная Казахстана по футболу U-19 потерпела поражение в матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Отечественные девушки встречались с командой Латвии. Игра прошла в мальтийском городе Валлетта и завершилась поражением казахстанской сборной со счетом 1:3.
Единственный гол в составе Казахстана забила Адина Бейбут.
За победителей забитыми мячами отметились Алина Ансоне, Паула Дзене и Эвелина Джаунславьете.
После первого поражения сборная Казахстана без набранных очков идет на третьей строчке в группе 3. Латвия с тремя баллами расположилась на второй позиции, сразу после команды Косово, которая в параллельном матче обыграла Мальту. Страна-хозяйка отборочного турнира мальтийская сборная замыкает группу, находясь на четвертом месте.
На чемпионат Европы выйдет команда, занявшая первое место в квартете.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2232237-porazheniem-zavershilsya-match-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-v-otbore-na-evro-2025/