Поражением завершился матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2025

Молодежная женская сборная Казахстана по футболу U-19 потерпела поражение в матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественные девушки встречались с командой Латвии. Игра прошла в мальтийском городе Валлетта и завершилась поражением казахстанской сборной со счетом 1:3.

Единственный гол в составе Казахстана забила Адина Бейбут.

За победителей забитыми мячами отметились Алина Ансоне, Паула Дзене и Эвелина Джаунславьете.

После первого поражения сборная Казахстана без набранных очков идет на третьей строчке в группе 3. Латвия с тремя баллами расположилась на второй позиции, сразу после команды Косово, которая в параллельном матче обыграла Мальту. Страна-хозяйка отборочного турнира мальтийская сборная замыкает группу, находясь на четвертом месте.

На чемпионат Европы выйдет команда, занявшая первое место в квартете.

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