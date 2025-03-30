"Астана" и "Актобе" вышли в лидеры после третьего тура Казахстанской футбольной премьер-лиги

В Казахстанской футбольной премьер-лиге в очередной соревновательный день в рамках третьего тура сезона-2025 прошли пять матчей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Астана" проводила матч против талдыкорганского "Жетысу". Встреча проходила на "Астана Арене" и завершилась победой подопечных Григория Бабаяна со счетом 3:0. Хет-трик на счету капитана команды Марина Томасова. "Астана" сравнялась по количеству очков (7) с алматинским "Кайратом" и теперь находится на третьей строчке.

"Астана" - "Жетысу" - 3:0

На второй позиции с таким же количеством баллов расположился "Актобе", который в параллельном матче всухую разгромил "Атырау" со счетом 4:0. Авторами голов в составе победителей стали Уче Агбо, Гильерме Мораис, Джордже Ивкович и Дархан Бердибек.

"Атырау" - "Актобе" - 0:4

В Костанае местный "Тобол" на последних минутах матча упустил победу над семейским "Елимаем". Гол в составе костанайцев в активе Николая Сигневича. За "Елимай" же с пенальти в добавленное время отличился Эдуард Флореску. "На данный момент "Тобол" занимает четвертое место в КПЛ, имея в активе пять очков, семейчане расположились сразу за ними на пятой строчке с четырьмя баллами.

"Тобол" - "Елимай" - 1:1

Вничью в рамках третьего тура сыграли "Улытау" и "Женис" со счетом 1:1. Столичная команда благодаря этому результату сохранила за собой восьмую строчку, клуб из Жезказгана же упал на одну позицию и теперь находится в зоне вылета на 12-м месте.

"Улытау" - "Женис" - 1:1

Также не смогли выявить победителя в матче шымкентский "Ордабасы"и петропавловский "Кызылжар". Встреча завершилась нулевой ничьей. Шымкентцы остались на последнем 14-м месте в таблице КПЛ, "Кызылжар" же с двумя очками поднялся на 11-ю строчку.

"Ордабасы" - "Кызылжар" - 0:0

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