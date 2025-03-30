Гол Месси с передачи Суареса помог "Интер Майами" одержать победу

Футболисты "Интер Майами" одержали домашнюю победу над "Филадельфия Юнион" в матче регулярного чемпионата MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на домашнем стадионе "Интера". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

По мячу у победителей забили финский полузащитник Роберт Тейлор (23 минута) и аргентинский нападающий Лионель Месси (57) с передач американского хавбека Бенхи Кремаски и уругвайского форварда Луиса Суареса соответственно.

Автором единственного гола гостей стал венгерский полузащитник Даниэль Газдаг (80), которому ассистировал американский хавбек Куинн Салливан.

Победа позволила "Интер Майами" набрать 13 очков и возглавить таблицу чемпионата. Команда в пяти матчах одержала четыре победы при одной ничьей.

"Филадельфия Юнион" с 12 очками после шести встреч занимает третье место.

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