Автор гола в ворота Лихтенштейна завершил карьеру в сборной Казахстана

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Александр Марочкин объявил о завершении международной профессиональной карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

После матча отборочного цикла на чемпионат мира-2026 против Лихтенштейна автор забитого мяча Александр Марочкин подвел итоги игры, а также сделал важное заявление.

"Эта игра для меня завершающая в футболке национальной сборной. Я принял такое решение и забил еще гол. Для меня это очень приятно, что на такой ноте завершаю карьеру. Понимаю, что пришло время для молодых игроков - Касым, Жумаханов и другие ребята уже подросли и наступают на пятки. Считаю, что нужно уступить им место - теперь им предстоит доказывать. Как говорится, пост принял - пост сдал. Очень горд был защищать цвета нашей сборной. Старались все игры выкладываться. Где-то получалось, а где-то нет, но мы всегда старались, всегда бились до конца.

Болельщикам спасибо, а также тем, кто критиковал нас. Без этого никак, потому что мы заряжаемся этим что-то доказать. У нас были красивые 2022 и 2023 годы. Я очень рад, что в этот период защищал цвета национальной сборной. Это у меня на всю жизнь в памяти останется", - заявил футболист.

Отметим, 34-летний защитник дебютировал за сборную Казахстана в 2017 году и провел 50 матчей на международном уровне. За национальную команду Марочкин забил единственный гол в заключительном матче в своей карьере.

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