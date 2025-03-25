Казахстанские футболисты добились второго подряд разгрома и выиграли группу в квалификации Евро-2025

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U17) одержала крупную домашнюю победу над Литвой в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда на первом этапе лишилась шансов на попадание в финальную часть Евро-2025. Во втором раунде казахстанцы стартовали в Лиге В, где боролись за выход в Лигу А в первом отборочном раунде Евро-2027 среди игроков не старше 19 лет.

Матчи группы В7, куда попали отечественные футболисты, прошли в Алматы на базе академии "Кайрата". Во второй встрече сборная Казахстана разгромила Литву со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Исмаил Бекболат (58, 80, 89 минуты), еще по мячу забили Абылай Толеухан (21) и Даулет Орынбасар (75), который реализовал пенальти.

У проигравших авторами голов стали Симас Грабаускас (27) и Адамас Буикус (63, с пенальти). Кроме того, красную карточку в составе гостей получил Юлиус Планчюнас (74).

Таким образом, сборная Казахстана одержала две крупные победы на этом этапе и набрала максимальные шесть очков. Напомним, в первом туре команда разгромила Грузию.

Казахстанцы заработали путевку в сильнейший дивизион в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2027 года (U19). Литва благодаря победе над Грузией (3:0) с тремя очками заняла второе место в группе.

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