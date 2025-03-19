Казахстанские футболисты разгромили соперников в отборочном турнире чемпионата Европы

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U17) с крупной победы стартовала во втором раунде квалификации чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда на первом этапе лишилась шансов на попадание в финальную часть Евро-2025. Во втором раунде казахстанцы стартовали в Лиге В, где борются за выход в Лигу А в первом отборочном раунде Евро-2027 среди игроков не старше 19 лет.

Матчи группы В7, куда попали отечественные футболисты, проходят в Алматы на базе академии "Кайрата". В первой встрече казахстанцы разгромили сборную Грузии со счетом 3:0. Дубль оформил Даулет Орынбасар (48, 75 минуты), еще один мяч забил Исмаил Бекболат (55).

22 марта в рамках этой группы грузины сыграют с литовцами. Закроет соревновательную программу матч сборных Литвы и Казахстана 25 марта. Повышение в классе получит победитель группы.

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