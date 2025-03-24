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Сборная Казахстана проиграла последний матч в отборе на Евро-2025

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба КФФ

Юношеская женская сборная Казахстана по футболу (U-17) провела третью встречу в рамках отборочных матчей на чемпионат Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч второго раунда лиги В группы 1 против сборной Черногории проходил на поле стадиона «Инвер Парк» в Ларне (Северная Ирландия). Встреча завершилась поражением казахстанских футболисток с итоговым счетом 3:1.

В составе победительниц авторами голов стали Теодора Чебалович, Алека Балевич и Ана Влахович. Единственный мяч за сборную Казахстана забила Айзере Муратжан.

Отечественная команда с двумя баллами замкнула группу 1, расположившись на четвертом месте. Черногория с семью очками вышла с первого места в квартете в первый раунд Лиги А.

В группе 1 помимо Казахстана и Черногории также выступали Эстония, которая набрала три очка и Северная Ирландия (два балла).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230370-sbornaya-kazahstana-proigrala-posledniy-match-v-otbore-na-evro-2025/