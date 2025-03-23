Сборная Грузии вновь разгромила Армению и сохранила место во втором дивизионе Лиги наций

Мужская сборная Грузии по футболу одержала крупную домашнюю победу в ответном стыковом матче Лиги наций УЕФА с Арменией, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды оспаривали место во втором по силе дивизионе турнира. Их первая встреча в Ереване завершилась со счетом 3:0 в пользу грузин.

Ответный матч прошел на стадионе "Борис Пайчадзе" в Тбилиси. Хозяева вновь разгромили соперников со счетом 6:1.

Дубль оформил Жорж Микаутадзе (14 и 35 минуты), по мячу забили Георгий Чакветадзе (23), Отар Китеишвили (27) и Хвича Кварацхелия (62), автоголом отметился Вараздат Ароян (4). В составе сборной Армении отличился Эдгар Севикян (48).

Таким образом, грузины победили с общим счетом 9:1 и в следующем сезоне Лиги наций вновь выступят во втором по силе дивизионе. Армяне сыграют в Лиге С, где также будет представлена сборная Казахстана.

Полные результаты стыковых матчей 23 марта за места в Лиге В:

Грузия — Армения. 6:1, общий счет — 9:1

Исландия — Косово.

Ирландия — Болгария.

Словения — Словакия.

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