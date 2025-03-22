Гол Холанда помог сборной Норвегии разгромить Молдову на старте квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала крупную выездную победу над Молдовой в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в первом туре группы I. Матч на стадионе "Зимбру" в Кишиневе завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились Юлиан Рюэрсон (5 минута), Эрлинг Холанд (23), Тело Осгор (38), Александр Сёрлот (43) и Арон Дённум (69).

Благодаря этой победе норвежцы с тремя очками возглавили таблицу группы, в которой также выступают Израиль и Эстония. Пятой командой станет проигравший в четвертьфинальном противостоянии Лиги наций между Германией и Италией.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 22 марта:

Лихтенштейн — Северная Македония. 0:3 (группа J)

Молдова — Норвегия. 0:5 (группа I)

Черногория — Гибралтар. 3:1 (группа L)

Чехия — Фарерские острова. (группа L)

Уэльс — Казахстан. (группа J)

Израиль — Эстония. (группа I)

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