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Исторический гол помог сборной Англии по футболу одержать первую победу под руководством Тухеля

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Английский футболист Майлз Льюис-Скелли
Майлз Льюис-Скелли. Фото: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Мужская сборная Англии по футболу одержала "сухую" домашнюю победу над Албанией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в первом туре группы К на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Хозяева выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Майлза Льюиса-Скелли (20 минута) и Харри Кейна (77).

Победа позволила англичанам набрать три очка и возглавить группу. Отметим, что это был первый матч команды под руководством Томаса Тухеля, который сменил на посту главного тренера Гарета Саутгейта.

Кроме того, Льюис-Скелли установил рекорд. Он стал самым молодым футболистом, забившим мяч в своем дебютном матче за сборную Англии. Защитник сделал это в возрасте 18 лет и 176 дней и превзошел достижение Маркуса Рэшфорда (18 лет и 209 дней), который также принял участие в минувшей встрече.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 21 марта:

Кипр — Сан-Марино. 2:0 (группа Н)

Англия — Албания. 2:0 (группа К)

Андорра — Латвия. 0:1 (группа К)

Польша — Литва. 1:0 (группа G)

Мальта — Финляндия. 0:1 (группа G)

Румыния — Босния и Герцеговина. 0:1 (группа Н)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230040-istoricheskiy-gol-pomog-sbornoy-anglii-po-futbolu-oderzhat-pervuyu-pobedu-pod-rukovodstvom-tuhelya/