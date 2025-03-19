Сборная Казахстана по футболу обыграла Кюрасао перед стартом в квалификации ЧМ-2026

Мужская сборная Казахстана по футболу одержала "сухую" победу над Кюрасао в контрольном матче перед стартом в квалификации чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в турецком Белеке, где у отечественных футболистов был сбор. На данный момент Казахстан занимает 110-е место в рейтинге ФИФА, Кюрасао — 91-е.
Товарищеский матч прошел в закрытом режиме и завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающий Максим Самородов (15 минута) и полузащитник Асхат Тагыберген (36).
После встречи сборная Казахстана отправилась в Кардифф, где проведет матч первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против Уэльса. Эта игра начнется 23 марта в 00:45 по времени Астаны.
Затем казахстанцы встретятся на выезде с командой Лихтенштейна. Этот матч стартует 26 марта в 00:45 по времени Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2229525-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-obygrala-kyurasao-pered-startom-v-kvalifikacii-chm-2026/