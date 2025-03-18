Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Определилась первая полуфинальная пара отборочного этапа Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Матч "Алтая" и "Экибастуза" в Кубке Казахстана 2025
Матч "Алтая" и "Экибастуза". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

На стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы стартовала четвертьфинальная стадия предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник прошли первые два матча. Алматинский "Хан-Тенгри" обыграл "Талас" из Каратау со счетом 2:0 благодаря голам Амаля Сеитова (63 минута) и Артема Литоша (78).

В полуфинале отборочного этапа команда из южной столицы встретится с "Экибастузом", который одержал победу над усть-каменогорским "Алтаем" со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забил Айдын Бралин (46).

В среду в рамках четвертьфинала павлодарский "Иртыш" встретится с астанинским "SD Family", а алматинский "AKAS" — с актауским "Каспием".

Отборочный этап завершится в Алматы через несколько дней. Победитель матча между "Хан-Тенгри" и "Экибастузом" в 1/8 финала основной сетки встретится с шымкентским "Ордабасы". Сильнейший из другого полуфинала далее сыграет с алматинским "Кайратом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2229108-opredelilas-pervaya-polufinalnaya-para-otborochnogo-etapa-kubka-kazahstana-po-futbolu/