Определилась первая полуфинальная пара отборочного этапа Кубка Казахстана по футболу

На стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы стартовала четвертьфинальная стадия предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник прошли первые два матча. Алматинский "Хан-Тенгри" обыграл "Талас" из Каратау со счетом 2:0 благодаря голам Амаля Сеитова (63 минута) и Артема Литоша (78).

В полуфинале отборочного этапа команда из южной столицы встретится с "Экибастузом", который одержал победу над усть-каменогорским "Алтаем" со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забил Айдын Бралин (46).

В среду в рамках четвертьфинала павлодарский "Иртыш" встретится с астанинским "SD Family", а алматинский "AKAS" — с актауским "Каспием".

Отборочный этап завершится в Алматы через несколько дней. Победитель матча между "Хан-Тенгри" и "Экибастузом" в 1/8 финала основной сетки встретится с шымкентским "Ордабасы". Сильнейший из другого полуфинала далее сыграет с алматинским "Кайратом".

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