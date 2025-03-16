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Серия пенальти определила победителя матча "Иртыша" и "Шахтера" в Кубке Казахстана

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Футболисты "Иртыша" в Кубке Казахстана 2025
Футболисты "Иртыша". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Футболисты павлодарского "Иртыша" одержали победу над карагандинским "Шахтером" в матче первого этапа Кубка Казахстана сезона-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовая стадия нового розыгрыша турнира прошла в Алматы. В воскресенье, как и в субботу, состоялись четыре матча.

В центральной встрече игрового дня сошлись павлодарский "Иртыш" и карагандинский "Шахтер". В основное время соперники забили по одному мячу. В серии пенальти "Иртыш" оказался сильнее со счетом 4:3.

В следующем раунде павлодарцы встретятся с астанинской командой "SD Family", которая разгромила "Туркестан" — 5:0.

Серией пенальти завершился еще один воскресный матч. Актауский "Каспий" и шымкентский "Онтустик" в основное время забили по два гола. В послематчевой серии точнее были футболисты "Каспия" — 4:2.

На следующем этапе команда из Актау сыграет с клубом "AKAS", который одержал победу со счетом 1:0 над "Жас-Кыраном" в алматинском дерби.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228457-seriya-penalti-opredelila-pobeditelya-matcha-irtysha-i-shahtera-v-kubke-kazahstana/