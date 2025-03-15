Три серии пенальти открыли розыгрыш Кубка Казахстана по футболу

В субботу стартовал Кубок Казахстана по футболу сезона-2025. Три из четырех матчей игрового дня завершились сериями пенальти, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом раунде выступают команды из Первой и Второй лиг. Матчи этого этапа проходят в Алматы.

В субботу "Тараз" и "Талас" не забили голов в основное время. В серии пенальти команда из Каратау оказалась сильнее со счетом 4:2.

В следующем раунде "Талас" встретится с алматинским "Хан-Тенгри", который в серии пенальти обыграл "Арыс" со счетом 5:4. В основное время этого матча соперники забили по одному мячу.

Еще одна нулевая ничья была зафиксирована в игре клубов "Алтай-Өскемен" и "Жетысай". В серии пенальти команда из Усть-Каменогорска одержала победу со счетом 4:2.

В следующем раунде "Алтай-Өскемен" встретится с "Экибастузом", который в первом раунде обыграл "Мактаарал" из Атакента со счетом 3:2.

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