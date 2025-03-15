Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Три серии пенальти открыли розыгрыш Кубка Казахстана по футболу

Опубликовано:

Матч "Хан-Тенгри" и "Арыса" в Кубке Казахстана 2025
Матч "Хан-Тенгри" и "Арыса". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

В субботу стартовал Кубок Казахстана по футболу сезона-2025. Три из четырех матчей игрового дня завершились сериями пенальти, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом раунде выступают команды из Первой и Второй лиг. Матчи этого этапа проходят в Алматы.

В субботу "Тараз" и "Талас" не забили голов в основное время. В серии пенальти команда из Каратау оказалась сильнее со счетом 4:2.

В следующем раунде "Талас" встретится с алматинским "Хан-Тенгри", который в серии пенальти обыграл "Арыс" со счетом 5:4. В основное время этого матча соперники забили по одному мячу.

Еще одна нулевая ничья была зафиксирована в игре клубов "Алтай-Өскемен" и "Жетысай". В серии пенальти команда из Усть-Каменогорска одержала победу со счетом 4:2.

В следующем раунде "Алтай-Өскемен" встретится с "Экибастузом", который в первом раунде обыграл "Мактаарал" из Атакента со счетом 3:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228357-tri-serii-penalti-otkryli-rozygrysh-kubka-kazahstana-po-futbolu/