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Гол Роналду помог "Аль-Насру" одержать победу, несмотря на удаление

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали домашнюю победу над "Аль-Холудом" (Ар-Расс) в рамках чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 25-го тура прошел в столице и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей по мячу забили португалец Криштиану Роналду (4 минута), сенегалец Садио Мане (26) и колумбиец Джон Дуран (41). Автоголом у хозяев отметился саудовец Али Ладжами (72).

Большую часть второго тайма "Аль-Наср" провел в меньшинстве из-за удаления Навафа Аль-Бушала (56).

Победа позволила столичной команде набрать 51 очко и догнать "Аль-Кадисию", которая занимает третье место и имеет матч в запасе. Выше в таблице также находятся "Аль-Иттихад" (61) и "Аль-Хиляль" (54). "Аль-Холуд" с 31 баллом замыкает топ-10.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228270-gol-ronaldu-pomog-al-nasru-oderzhat-pobedu-nesmotrya-na-udalenie/