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Голы Суареса и Месси вывели "Интер Майами" в четвертьфинал Кубка чемпионов

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Футболисты американского "Интер Майами" одержали вторую победу над ямайским "Кавальером" в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча между командами прошла в США и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В ответном матче в Кингстоне "Интер Майами" оказался сильнее с тем же результатом.

Забитыми мячами во второй игре отметились уругвайский форвард Луис Суарес (37 минута), который реализовал пенальти, и аргентинский нападающий Лионель Месси (90+2).

Таким образом, "Интер Майами" победил с общим счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где встретится с другой американской командой — "Лос-Анджелесом".

Данный турнир является аналогом Лиги чемпионов УЕФА. В нем принимают участие сильнейшие команды из стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228156-goly-suaresa-i-messi-vyveli-inter-mayami-v-chetvertfinal-kubka-chempionov/