Голы Суареса и Месси вывели "Интер Майами" в четвертьфинал Кубка чемпионов

Футболисты американского "Интер Майами" одержали вторую победу над ямайским "Кавальером" в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча между командами прошла в США и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В ответном матче в Кингстоне "Интер Майами" оказался сильнее с тем же результатом.

Забитыми мячами во второй игре отметились уругвайский форвард Луис Суарес (37 минута), который реализовал пенальти, и аргентинский нападающий Лионель Месси (90+2).

Таким образом, "Интер Майами" победил с общим счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где встретится с другой американской командой — "Лос-Анджелесом".

Данный турнир является аналогом Лиги чемпионов УЕФА. В нем принимают участие сильнейшие команды из стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.